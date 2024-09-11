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Mekke Medine arası ve Arafat alanında nahoş görüntüler1 Türkiye'nin talip olduğu konu bakın ne?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Umre için Arabistan'a gitti, izlenimlerini Youtube kanalında aktardı.

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İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Umre ziyaretini yapmak üzere ailesi ile birlikte Suudi Arabistan'a gitti.

Medine'den Mekke'ye geçiş yapan Hadi Özışık Umre ziyaretinde yaşadıklarını gözlemlerini dile getirirken İkram Turizm'den İlhan Geridönmez Umre ziyaretinde ihrama ve birçok konuya dair önemli bilgiler verdi. Hepsini ve daha fazlasını gelin Hadi Özışık'tan dinleyelim.

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