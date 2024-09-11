Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı: Şüpheli bir durum var mı?

Uzun süredir ABD'de yaşayan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakli yapılamayan Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Yapılan otopsi sonucunda, Ahu Tuğba'nın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı rapor edildi.

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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetmiş ve ölüm haberi sinema dünyasında derin bir üzüntüye yol açmıştı.

Ünlü oyuncunun cenazesi Türkiye'ye getirilmeye çalışılırken, ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi işlemleri devreye girmişti. Yapılan otopsi sonucunda, Ahu Tuğba'nın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı rapor edildi.

Mynet'te yer alan habere göre; ancak cenazenin ülkeye nakli bu kez Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olması nedeniyle bir kez daha gecikti. Müdürün tatilden dönmesi ve otopsi raporunu imzalamasının ardından, Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Cenazenin uzun süre bekletilmesi nedeniyle, çelik tabutla nakil gerçekleştirilecek.