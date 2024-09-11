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RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası

RTÜK, Halk TV'deki "Sansürsüz" programında Cem Toker'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Halk TV'ye, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

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RTÜK, haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü.
Sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaptığı "Sansürsüz" adlı programda LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker’in sözleri incelendi.

RTÜK, Toker’in alaycı ifadelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Halk TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı. 

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