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Galatasaray Frankfurt'un yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Galatasaray Frankfurt'un yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Galatasaray, sağ kanat ve orta sahada oynayabilen Junior Dina Ebimbe için Frankfurt'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Fransız oyuncu teklifi değerlendirmeye alırken, Frankfurt'un da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, hedef isimlerden biri olan Junior Dina Ebimbe için kolları sıvadı.

Sağ kanadın yanı sıra orta sahada da oynayabilen genç oyuncu için girişimlerde bulunan Galatasaray, Frankfurt'a ilk resmi teklifini yaptı.

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre; Galatasaray, Frankfurt'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Frankfurt sıcak bakıyor

Haberde Dina Ebimbe'nin transfer döneminin bitiminin ardından takımda kalmayı planlarken Galatasaray'ın ilgisi sonrası yeni bir macera için teklifi değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Alman ekibinin ise oyuncusunu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. 

Bu sezon takımı ile maça çıkmayan Fransız oyuncu geçen sezon da 44 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.

 

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