O ülkede şiddetli deprem!

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, merkez üssü Lorengau'nun 170 kilometre güneybatısı olarak açıklandı. Deprem sonrası can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.Abone ol
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Lorengau kentinin yaklaşık 170 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Ülke 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.