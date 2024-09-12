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Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu

Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi.

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Alınan son bilgilere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Saat 22:21'de Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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