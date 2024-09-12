Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi.Abone ol
Alınan son bilgilere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Saat 22:21'de Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 11, 2024
SENYURT-ULAS (SIVAS) https://t.co/JnD5K37xh3
11.09.2024, 22:21:51 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli