Alfabeye 5 yeni harf mi geliyor? Ortak Türk Alfabesi için anlaştılar

Türk devletleri ile ilgili zaman zaman tartışmalara neden olan ortak alfabe ile ilgili dikkat çeken bir adım geldi. “Ortak Türk Alfabesi” için Bakü’de bir araya gelem komisyon mutabakata vardı ve Türkiye’de kullanılmayan 5 harf alfabeye dahil edildi! Peki bundan sonra ne olacak? İşte cevabı…

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Türk dünyasında yıllardır tartışılan ortak alfabe girişimlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. “Ortak Türk Alfabesi” için Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Bakü’de mutabakata varıldı. 34 harften oluşan ve Latin temelli olan “Ortak Türk Alfabesi” için anlaşma sağlandı.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin’in haberine göre, Türkiye’de kullanılmayan 5 harfin de (Ä - Ň - Ŭ -Q - X) yer aldığı müşterek alfabe, Türk dünyası ülkelerinin atacakları siyasi adımlarla önümüzdeki yıllarda kullanıma geçebilecek.

Türk dünyası arasında ortak bir alfabenin günümüzde zaruri hâle geldiğini söyleyen Prof. Dr. Hayati Develi “Ancak bunu bir alfabe değişimi olarak görmek doğru değil. 29 harflik alfabeyi Türkiye’de kullanmaya devam edeceğiz. Sadece bazı farklı seslerin karşılığı da bilinecek. Böylece birbirimizin metinlerini okumamız kolaylaşacak. Ortak kültürel değerlerimiz daha kolay anlatılacak; ekonomik ve siyasi ilişkiler gelişecek. Bu durum uzun vadede kelime alışverişiyle bizi ortak bir dile ulaştırabilir” dedi.