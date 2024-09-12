Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe davetiye, mazot ve eşarp detayı

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile köyde birçok kez röportaj yapan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, çarpıcı bulgulara ulaştı. Altıntaş, annenin çelişkili ifadelerini canlı yayında anlattı.

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Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran olayının konuşulduğu tv100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında bomba ayrıntılar paylaşıldı.

Güran'ın kaybolmasının ülke gündemine oturmasının ardından köye giden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, soruşturmaya ilişkin önemli delillere ulaştı. Altıntaş, anne Yüksel Güran'ın sürekli çelişkili ifadeler verdiğini "hatırlamıyorum, görmedim" dediğini söyledi.

Davetiye çelişkisi

Altıntaş, Narin Güran'ın kaybolduğu gün anne Güran'ın köyde erkeklerin olmadığını davetiye dağıtmaya gittiklerini söylediğini, ancak Salim Güran'ın ifadesinde büyük amcalarıyla oturduğunu ifadesinde söylediğinin ortaya çıktını belirtti.

"Şimdi aklıma geldi"

Altıntaş, bu durumu anneye sorduğunda "Şimdi aklıma geldi bugün ifademde komutana söyledim" diye cevap aldığını söyledi.

Mazot detayını ilk kez anne söyledi

Altıntaş, "Ben sormamama rağmen o röportaj mevcut bizde. Salim Güran neden gözaltına alındı diye sorduğumda 'muhtardır olabilir, tarladan gelebilir üstü çamur olabilir, işçisiyle bir yere gidebilir bir şeyler kırabilir, Diyarbakır'a gidebilir mazot alabilir' gibi bir şey kullandı. Salim Güran'ı görmüş gibi çamur, tarladan gelmesi işçisiyle gelmesi bu şekilde sıralama yaptı. Daha Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıkmamış sabah gözaltına alınmıştı. Ben birkaç saat sonra anneyle görüştüm. Mazot benzin olayı çıktı. Salim Güran'ın sonradan mazot almaya gittiği ortaya çıktı. Yani bu şekilde örtüşüyordu. Bunu kendi kendine söyledi biz sormadık ona." dedi.

Annenin başörtüsü sözlerini Kur'an kursu öğrencileri yalanladı

Altıntaş, Narin Güran'ın eşarbıyla ilgili çarpıcı ayrıntıyı aktardı:

"Anne kapının önünde bir eşarp buluyor. Bize söylediği tabi. 'Bence biri onun kafasından aldı buraya koydu. Ya da kuran kursuna götürdüğü taktığı eşarp olabilir' diye söyledi. Ben de o başörtü nerede dedim. Getirdiler içeriden. Aslında o anda başörtüsünün Narin'in olmadığını o anda çok iyi anladım. Çünkü bununla ilgili röportajımız var bu arada. Anne olarak benim kızım ayıp olsaydı o başörtü benim yanımda olurdu. Başka odada olmazdı. Nitekim Narin'n bulunduğu çuvalın içinde başörtüsü çıktı. Bu arada o başörtüyü Kur'an kursuna giden çocuklara gösterdim. Bu başörtü mü vardı dedim başında 'hayır' dediler."