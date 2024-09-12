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Adana'da mart ayından beri kayıptı aranıyordu Konya'da tarlada gömülü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da mart ayından beri kayıptı aranıyordu Konya'da tarlada gömülü bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu.

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Adana'da yaşayan M.A'dan (61), mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada M.A’nın gidebileceği yerler araştırıldı.

Bu kapsamda M.A'nın, Konya’nın Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi’ndeki yeğeni F.D'nin (51) yanına gittiği belirlendi.

Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle adrese düzenlediği operasyonda F.D. gözaltına alındı.

Tartışma sonrası dayısını silahla öldürüp tarlaya gömmüş

F.D'nin ifadesinde, dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan M.A'nın cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.

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