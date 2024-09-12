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İsrail okula saldırdı 6 BM personeli öldü BM Sekreteri Guterres'in çaresizliği

İsrail okula saldırdı 6 BM personeli öldü BM Sekreteri Guterres'in çaresizliği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

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Guterres, X hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez." vurgusunda bulunan Guterres, İsrail'in bugün yine sığınağa dönüştürülen ve yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğu bir okula hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti.

Guterres, İsrail saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü kaydetti.

BM Genel Sekreteri, bu ve benzeri uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin korkunç ihlallerinin hemen sonlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

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