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Avrupa Birliği'nin çevre duyarlılığı maskesi düştü! 34.5 milyar avroluk rezalet

Avrupa Birliği'nin çevre duyarlılığı maskesi düştü! 34.5 milyar avroluk rezalet

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliğinin (AB) Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırladığı kurtarma fonundan çevre ve iklim değişikliğine yönelik harcamaları gerçek değerinden 34,5 milyar avro yüksek gösterdiğini bildirdi.

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 700 milyar avroluk Kovid-19 ekonomik kurtarma programı kapsamındaki yeşil fonların kullanımına ilişkin raporunu yayınladı.

"AB kurtarma fonu muhtemelen iddia edildiği kadar yeşil değil." ifadesi yer alan raporda, Kovid-19 kurtarma fonunun ana unsurunu oluşturan iklim eylemi ve yeşil dönüşüme katkısının belirsiz olduğu kaydedildi.

Raporda, kurtarma fonunun en az yüzde 37'sinin iklim eylemi için ayrılması gerektiği anımsatılarak, "AB Komisyonu, Şubat 2024 itibarıyla AB'nin iklim hedeflerini destekleyen önlemlerinin kurtarma fonunun yüzde 42,5'i olan 275 milyar avroya ulaştığını hesapladı." ifadesi kullanıldı.

Komisyon tarafından yeşil olarak hesaplanan rakamın, gerçek değerin milyarlarca avro üzerinde olduğuna dikkat çekilen raporda, bu katkıların gerçekten en az 34,5 milyar avro fazla değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, iklimle ilgili aşama ve hedeflerdeki gerçek harcamaların raporlanmasında ve yeşil olarak sınıflandırılan bazı projelerde sorunlar olduğu bildirildi.

"Yeşil olarak sınıflandırılan bazı projelerin daha yakından incelendiğinde yeşil dönüşümle doğrudan bir bağlantısı olmadığı görüldü." değerlendirmesi yer alan raporda, su sisteminin dijitalleşmesine yönelik bilgi teknolojisi harcamalarının veya bazı personel giderlerinin iklim hedefine katkı sunmamasına rağmen yeşil harcama olarak hesaba katıldığının altı çizildi.

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