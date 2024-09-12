BIST 9.420
DOLAR 34,00
EURO 37,59
ALTIN 2.755,51
HABER /  GÜNCEL

50 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu

50 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yükseliş sürüyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yükseliş sürüyor
Alfabeye 5 yeni harf mi geliyor? Ortak Türk Alfabesi için anlaştılar
Alfabeye 5 yeni harf mi geliyor? Ortak Türk Alfabesi için anlaştılar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu
Tekirdağ’da darbedilen 2 yaşımdaki bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Tekirdağ’da darbedilen 2 yaşımdaki bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe davetiye, mazot ve eşarp detayı
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe davetiye, mazot ve eşarp detayı
Adana'da mart ayından beri kayıptı aranıyordu Konya'da tarlada gömülü bulundu
Adana'da mart ayından beri kayıptı aranıyordu Konya'da tarlada gömülü bulundu
İsrail okula saldırdı 6 BM personeli öldü BM Sekreteri Guterres'in çaresizliği
İsrail okula saldırdı 6 BM personeli öldü BM Sekreteri Guterres'in çaresizliği
Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine geldi yakınları güçlükle sakinleştirdi
Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine geldi yakınları güçlükle sakinleştirdi
Konyaspor Riechedly Bazoer'i kadrosuna kattı
Konyaspor Riechedly Bazoer'i kadrosuna kattı
Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini duyurdu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya kınama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı