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Cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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