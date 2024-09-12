Süper Lig 5. hafta hakem atamaları tesadüf mü? Mourinho'ya Fred uyarısı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler gelecek hafta ise ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe maçına atanan hakemle ilgili uyarılarda bulunan yazar Levent Kalkan, Mourinho'yu Galatasaray maçı için Fred'i Kasımpaşa maçında oynatmama çağrısında bulundu.

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Fenerbahçe'nin pazar günü oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler hem kazanmak hem de Galatasaray derbisi öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu sorunu yaşamak istemiyor.

Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Fred, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçı öncesi kart görerek takımını derbide yalnız bırakmıştı. Milliyet Gazetesi yazarı Levent Kalkan, bu haftaki köşe yazısında Mourinho'ya Fred konusunda bir tavsiyede bulundu. İşte o yazının ilgili bölümü:

MHK gereğini yaptı

"MHK, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Halil Umut Meler'e görev verdi. Açıkçası bu atama beni hiç şaşırtmadı. Meler'i gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görevlendirme ihtimali "sıfır" olan MHK, Kasımpaşa maçını kaçırılmaz bir fırsat olarak gördü ve gereğini yaptı.

Tam da derbi öncesinde Arda Kardeşler'in Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Halil Umut Meler'in Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında görevlendirilmesi tesadüf olabilir mi? Bana hiç öyle gelmedi.

Hal böyleyken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kritik bir öneride bulunmak isterim. Kendisi dünya çapında bir teknik adam ve hakemler konusunda da son derece tecrübeli ama buraları şimdiden bizim kadar tanıması çok zor!

Fred derbi için önemli

Fred'in derbi için ne kadar önemli olduğu ve derbinin şampiyonluk yolundaki değeri ortada. Kasımpaşa maçının hakemi de belli! Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçının henüz 4. dakikasında Fred'e gösterilen saçma sapan sarı kartı da mutlaka kafasına yazmıştır.

Riskli gibi görünebilir ama Mourinho'nun Kasımpaşa deplasmanında Fred'i kulübeye çekmesi bana göre son derece akıllı bir hareket olur. Amrabat, İsmail Yüksek ve Szymanski üçlüsü Kasımpaşa maçında orta sahanın yükünü rahatlıkla taşır. Fenerbahçe'nin yüzde 30'u olan Fred de saatini derbiye ayarlar ve büyük olasılıkla dev maça yine damgasını vurur."