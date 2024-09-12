O ülkede çalışanlar greve gitti: Bütün uçuşlar iptal edildi!

Belçika'da havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çalışanların greve gitmesi nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiği belirtildi.

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Belçika'da çalışanlar greve gitti, uçuşlar iptal oldu. Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti.

Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.

Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti.