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Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı: Maalesef önlenemedi

Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı: Maalesef önlenemedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, veri sızıntısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Uraloğlu, 85 milyon vatandaşın kişisel verisinin pandemi sürecinde yaşanan bir siber saldırı sonucu çalındığını doğruladı. Uraloğlu, "Pandemi sürecinde sağlık sisteminden bir sızıntı yaşandı. O süreçte maalesef bu önlenemedi" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlar Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusu üzerine veri sızıntısı iddialarına açıklık getirdi. Uraloğlu, özellikle pandemi sürecinde sağlık sisteminde yaşanan bir siber saldırı sonucu milyonlarca kişinin kişisel sağlık verisinin ele geçirildiğini doğruladı. Bakan, "Pandemi sürecinde sağlık sisteminden bir sızıntı yaşandı. O süreçte maalesef bu önlenemedi" diyerek iddiaları doğruladı.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

108 milyon vatandaşın T.C. kimlik numarası, adresi, cep telefonu numarası gibi kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istemişti.

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