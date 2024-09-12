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THY'nin Sidney seferleri başlıyor

THY'nin Sidney seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları, Avustralya'ya ulaşım konusunda önemli bir adım atarak, Sidney'e direkt uçuşlara başlama kararı aldı. 4 Aralık itibarıyla başlayacak olan seferler, Türk vatandaşlarının ve Avustralya'ya seyahat etmek isteyenlerin ulaşım seçeneklerini genişletecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yeni rotayla birlikte Avustralya'daki varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

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Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e İstanbul'dan karşılıklı uçuşların 4 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık itibarıyla İstanbul-Sidney arasında gerçekleştirilecek seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek.

Açıklamada, uçuşların başlamasına ilişkin görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak."

Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da "Türk Hava Yollarının ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı ​​gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

THY uçuşlarının ekonomik önemine değinen Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton, THY'nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun, Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Charlton, "Türk Hava Yollarının gerçekleştireceği bu ilk uçuşu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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