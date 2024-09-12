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Narin Güran soruşturmasıyla ilgili WhatsApp'tan açıklama

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili WhatsApp'tan açıklama

Narin Güran soruşturması kapsamında WhatsApp mesajlarının talep edildiği Meta şirketi, yaptığı açıklamada "WhatsApp'ın kişisel mesajlara veya kullanıcı yedeklemelerine erişimi yoktur." ifadesini kullandı.

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Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüpheli aile bireylerinin telefonlarındaki whatsapp mesajlarını sildikleri ortaya çıkmıştı. Yetkililerin mesajların içeriğine ulaşma talebine Meta'dan olumsuz yanıt geldi.

Meta, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında istenen silinen WhatsApp mesajları için CNN Türk'e açıklama yaptı.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "WhatsApp'ın kişisel mesajlara veya kullanıcı yedeklemelerine erişimi yoktur. Öte yandan bize gelen hukuki talepleri yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve ilkelerimiz doğrultusunda incelemekte, teyit etmekte ve yanıt vermekteyiz" denildi.

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