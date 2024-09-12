ING Türkiye, Babalık İznini 8 haftaya çıkardı

Petrol Ofisi Grubu'ndan sonra ING Türkiye de Babalık İznini 8 haftaya çıkardı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni baba olan ING'liler artık ilk 4 hafta aralıksız olarak izin kullanabiliyor, kalan 4 haftayı ise bebeği 18 aylık olana kadar esnek bir şekilde planlayabiliyor. ING Türkiye, ayrıca yasal izinler dışında sunulan "Flexi İzinlerle" de çalışanlarının aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerine ve kişisel ilgi alanlarına vakit ayırabilmelerine olanak sağlıyor.

ING Türkiye, 8 haftalık babalık izni sunarken, aynı zamanda "Flexi İzinlerle" de çalışanlarına yasal izinleri dışında farklı izin hakları sunuyor. ING'liler birikmiş izni olmasa bile bu izinleri sınırsız bir şekilde kullanabiliyor. ING çalışanları "Önce Sevdiklerim İzni" ile sevdiklerine diledikleri kadar vakit ayırabilirken, "Sağlığımı Düşünüyorum İzni" ile doktor randevuları gibi sağlık ihtiyaçları için izin kullanabiliyor.

Evcil hayvan sahibi ING çalışanları sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda "Pati Sağlığı İzni" hakkını kullanabilirken, özel hayatında yapmak zorunda olduğu resmi işlemler ya da ev tamir işleri gibi dönemlerde "Sıkıcı İşler İzni" ile işlerini rahatça halledebiliyor.

Çocuk sahibi ING'liler ise çocuğunun özel anlarında yanlarında olabilmeleri için "Çocuğum ve Ben İzni"ni kullanabilirken, ING bünyesindeki hobi kulüplerinden birinde yer alan ING'liler de "Hobi Kulübü Etkinlik İzni" ile kulüp etkinliklerine katılabiliyor. "Farklılıklarımızla Bir Aradayız İzni" ile ING'liler yılda iki gün kendileri için önemli olan kültürel ya da ailevi günlerini dilediği gibi geçirebiliyor. ING'liler ayrıca, "Sen Hayatını Yaşa iznini" kullanarak kendilerine zaman ayırabiliyor.

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, esnek ve yenilikçi uygulamaları ile çalışanlarının iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.