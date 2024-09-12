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Narin soruşturmasında olay detay! 17 yaşındaki genç kız itiraf etti

Narin soruşturmasında olay detay! 17 yaşındaki genç kız itiraf etti

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi ve sorgularına başlandı. Narin Güran'ın cesedini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'dan 'yasak aşk' iddiası geldi. Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğunun mahallede konuşulduğunu söyledi. Ayrıca köyde yaşayan 17 yaşındaki bir kızın söyledikleri oldukça şaşırttı.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor. Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma 1 başsavcı vekili ve 3 savcı tarafından en küçük detay atlanmadan yürütülüyor. Türkiye'nin yüreği Narin için yanarken, sorumluları tek tek hesap vermeye başladı. Annesi, babası ve abisi dahil gözaltına alınan 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerin sorgusuna başlandı. 

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, Narin'i akşam 18.40'da gördüm diyen 17 yaşındaki bir kızın paylaştıklarını aktardı. Demir, Kızın; "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin baskı yapıp, korktum bu nedenle söyledim" dediğini söyledi.

Yasak aşk ilişkisi

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetindeki sırlar açığa çıkmaya başlarken, yasak aşk iddiaları da gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Narin Güran'ın cesedini dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde "Mahallede, katil zanlısı amcanın Narin’in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişki yaşadığı konuşuluyordu" dediği öğrenildi. 

İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki ifadesi:

"Benim olaya ilişkin sadece tahminim Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatması durumunda toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin Güran'ı öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim...

Cinsel ilişki yaşamak İçin Tavşantepe Mahallesi'nde kalmış olabilir

"Salim Güran bu hususta da bana herhangi bir şey anlatmadı. Olay espasında da ben Yüksel Güran, Enes Güran ve Maşallah Güran'ı görmedim. Ben ayrıca Narin Güran'ı da görmedim. Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim ki; Salim Güran ile Arif Güran'ın kardeşleri olan Ethan Güran'ın oğlu olan Uğurcan Güran'ın 25.08.2024 günü düğünü yapılacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğunun düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıktıklarından dolayı Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak İçin Tavşantepe Mahallesi'nde kalmış olabileceğini düşünüyorum...

"Bir şey görmüş olabileceğini düşünüyorum"

Zaten Salim Güran'ın olay esnasında ilk beni tepeden çağırdığı nokta Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzde belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp ikametine gitmesi üzerine direkt karşısında ikametin ahır olarak kullanılan bölümünde bir şey görmüş olabileceğini düşünüyorum"

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