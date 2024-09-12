KKM ve katılma hesaplarında gerileme devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 594,4 milyar TL'den 1 trilyon 574,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı hafta içinde krediler, 14 trilyon 587,2 milyar TL'den 14 trilyon 623,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduatlar ise 17 trilyon 441,4 milyar TL'den 17 trilyon 304 milyar TL'ye düştü.

Tüketici kredileri 1 trilyon 797,1 milyar TL'den 1 trilyon 800,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 586 milyar TL'den 1 trilyon 587,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 252,9 milyar TL'den 257,2 milyar TL'ye yükseldi.

Bu veriler, 6 Eylül ile biten haftayı kapsamaktadır.