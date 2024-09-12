BIST 9.552
DOLAR 33,94
EURO 37,52
ALTIN 2.751,26
HABER /  MEDYA

Sinan Burhan'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt: Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak

Sinan Burhan'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt: Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak

Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gazetecilere 'ayak takımı' demesi tepki çekti. Altaylı'ya yanıt veren Sinan Burhan, "Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum." dedi.

Abone ol

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması, Fatih Altaylı'nın ayarlarını bozdu.

Ağzını bozan Altaylı, meslektaşlarına karşı çirkin ifadeler kullandı. Altalı, programa katılan gazetecilere "Ayak takımı" dedi.

Toplantıya katılan gazeteciler, Altaylı'ya sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. 

Toplantıyı organize eden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, X hesabından Altaylı'nın hakaretine cevap verdi.

"Haysiyetsiz yavşak"

Burhan, "Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak. Sn Kemal Kılıçdaroğlu’nun federasyonunuzu ziyaretine katılan gazetecilere “ayak takımı” demiş. Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam.Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Odasından ses duyup uyumaya devam etmiş! Antalya'da korkunç olay, polisler onun peşinde...
Odasından ses duyup uyumaya devam etmiş! Antalya'da korkunç olay, polisler onun peşinde...
ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı
Süper Lig 5. hafta hakem atamaları tesadüf mü? Mourinho'ya Fred uyarısı
Süper Lig 5. hafta hakem atamaları tesadüf mü? Mourinho'ya Fred uyarısı
Türkiye'ye temmuzda 1 milyar 180 milyon dolar doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye temmuzda 1 milyar 180 milyon dolar doğrudan yatırım geldi
İsrail'in Batı Şeria planı ortaya çıktı herkesin bildiği yönetme
İsrail'in Batı Şeria planı ortaya çıktı herkesin bildiği yönetme
Narin soruşturmasında olay detay! 17 yaşındaki genç kız itiraf etti
Narin soruşturmasında olay detay! 17 yaşındaki genç kız itiraf etti
Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak
Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak
O ülkede çalışanlar greve gitti: Bütün uçuşlar iptal edildi!
O ülkede çalışanlar greve gitti: Bütün uçuşlar iptal edildi!
ING Türkiye, Babalık İznini 8 haftaya çıkardı
ING Türkiye, Babalık İznini 8 haftaya çıkardı
Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı: Maalesef önlenemedi
Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı: Maalesef önlenemedi
Narin Güran soruşturmasıyla ilgili WhatsApp'tan açıklama
Narin Güran soruşturmasıyla ilgili WhatsApp'tan açıklama
15 Eylül'de başlıyor! Bakan Ömer Bolat ev sahiplerini ve emlakçıları uyardı
15 Eylül'de başlıyor! Bakan Ömer Bolat ev sahiplerini ve emlakçıları uyardı