Sinan Burhan'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt: Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak

Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gazetecilere 'ayak takımı' demesi tepki çekti. Altaylı'ya yanıt veren Sinan Burhan, "Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum." dedi.Abone ol
Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması, Fatih Altaylı'nın ayarlarını bozdu.
Ağzını bozan Altaylı, meslektaşlarına karşı çirkin ifadeler kullandı. Altalı, programa katılan gazetecilere "Ayak takımı" dedi.
Toplantıya katılan gazeteciler, Altaylı'ya sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.
Toplantıyı organize eden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, X hesabından Altaylı'nın hakaretine cevap verdi.
"Haysiyetsiz yavşak"
Burhan, "Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak. Sn Kemal Kılıçdaroğlu’nun federasyonunuzu ziyaretine katılan gazetecilere “ayak takımı” demiş. Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam.Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum." ifadelerine yer verdi.