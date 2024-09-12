Odasından ses duyup uyumaya devam etmiş! Antalya'da korkunç olay, polisler onun peşinde...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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252 Sokak'taki sitede ikamet eden Fadim T'yi (52) sabah yerde hareketsiz gören kızı İ.T. komşularından yardım istedi. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ilk kocası ve kızının olay yerine gelmesiyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fadim T'nin kızının polise verdiği ilk ifadede, saat 04.00'te annesinin odasından iki defa ses duyduğunu, korktuğu ve kabus gördüğünü düşündüğü için uyumaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Annesini tehdit ettiği için babası S.T. hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirten İ.T'nin, bu nedenle cinayeti babasının işlediğinden şüphelendiği yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Genç kızın, babasından korktukları için evin anahtarını değiştirdiklerini, yedek anahtarın sadece site güvenlik görevlisinde olduğunu söylediği belirtildi.

Polis ekipleri cinayet şüphelisi S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.