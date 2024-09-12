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HABER /  DÜNYA

Nehir kılısında balık tutmaya gitti timsaha yem oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nehir kılısında balık tutmaya gitti timsaha yem oldu

Malezya'nın Sabah eyaletine bağlı Lahad Datu kentinde çiftçiyi yiyen 4,5 metre uzunluğundaki timsah, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

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The Star gazetesinin haberine göre, Lahad Datu'nun doğu kıyısında çiftçilik yapan Rusdi Tambah, balık tutmak için gittiği nehir kıyısında timsahın saldırısına uğrayarak suya çekildi.

Tambah'ı bulmaya çalışan arama kurtarma yetkilileri, çiftçiyi yediğini fark ettikleri 4,5 metre uzunluğundaki timsahı silahla 5 el ateş açarak öldürdü.

Hayatını kaybeden Tambah'ın cesedi emniyet yetkililerine teslim edildi, ölü timsah vahşi yaşam görevlilerince alındı.

Malezya'nın Sabah ve Saravak eyaletlerinde 2001-2020 yıllarında gerçekleşen 205 timsah saldırısında 135 kişi hayatını kaybetti.

Sabah ve Saravak eyaletlerinde yılda ortalama 10 timsah saldırısı yaşanıyor.

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