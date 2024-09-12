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Kan donduran itiraf! Evin bahçesine gömmüşler, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kan donduran itiraf! Evin bahçesine gömmüşler, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltında

 Konya’da bir evin bahçesinde gömülü halde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine Karatay ilçesinde Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini gömülü halde buldu.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.Zanlıların cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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