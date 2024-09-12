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MSB'den 'teğmenlerin yemini' açıklaması: İşlem yapılacak

MSB'den 'teğmenlerin yemini' açıklaması: İşlem yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlık, görüntülerin incelendiğini ve ihmali olanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin ardından tartışmalara neden olan yemin törenine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, olayın ardından görüntülerin detaylı şekilde incelendiğini ve gerekli görülen durumlarda sorumlu personel hakkında disiplin işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

Kusur varsa gereken işlem yapılacak

Bakanlık yetkililerinin açıklamasında, askeri disiplinin temel ilkelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı ve bu çerçevede olaylara yaklaşımın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi. İnceleme sonucunda, kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün disiplin anlayışı ve ülkenin savunma ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığına dikkat çekti. Bakanlık, ordu mensuplarının terörle mücadele, hudut güvenliği ve diğer kritik görevlerde ülke güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun; tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı" vurgulandı. Ayrıca, olayların bağlamından koparılmaması ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

MSB
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