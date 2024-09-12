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İYİ Parti'de deprem! Sosyal medyadan istifasını bizzat duyurdu

İYİ Parti'de deprem! Sosyal medyadan istifasını bizzat duyurdu

İYİ Parti'de bir istifa depremi daha yaşandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale istifa ettiğini duyurdu. Özlale'nin istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 30'a düştü.

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Seçimin ardından İYİ Parti'de başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'de bir üst düzey istifa depremi daha yaşandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum"

Özlale, 8 Nisan 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den ayrıldığını açıklamıştı. Özlale, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye geri dönmüştü. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti​'den yine bir istifa haber gelmişti. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düşerken Ümit Özlale'nin istifasıyla bu sayı 30'a düştü.

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