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LGS'de bir soru İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi

LGS'de bir soru İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi

Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soru, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

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Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."

Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.

LGS
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