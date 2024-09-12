Garanti BBVA'dan yenilikçi fintek çözümlerine destek

Garanti BBVA, yenilikçi girişimler için "Istanbul Venture Day" etkinliği düzenleyecek.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, etkinliği, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintek çözümlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirecek.

IE University işbirliğiyle, İspanyol ve İtalyan konsolosluklarının katılımıyla 24 Ekim'de Salt Galata'da düzenlenecek etkinlik, IE University'nin dünya genelinde South Summit öncesi düzenlediği Venture Day serisinin İstanbul ayağını oluşturuyor.

Startup ekosisteminden bir katılımcı grubuna hitap edecek etkinlikte, fintech sektöründe fark yaratmayı amaçlayan 5 startup sahne alacak.

Startuplar, fintech'lerin yanı sıra, regtech, martech, adtech gibi fintech'lerle entegre çalışan sektörlerden seçilecek.

İtalya ve İspanya’dan yatırımcıların da katılacağı etkinlikte startuplara küresel fırsatlar da sunulacak.

Katılımcı startuplar, İtalya ve İspanya pazarlarına açılma ve bu pazarlarda yatırım bulma imkanı elde ederken bu fırsatlar, girişimciler için uluslararası büyüme ve işbirlikleri açısından avantaj sağlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyen startuplar için başvuru süreci 1 Ekim'de sona erecek. Yarı final ise 10 Ekim'de, büyük final ise 24 Ekim'de Salt Galata'da gerçekleşecek.

Etkinlikte birinci olan startup, South Summit yarı finalinde yarışarak, finalde de South Summit'e katılabilmek için mücadele edecek.