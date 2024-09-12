Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, 2024 Yılı Genel Atamalar' ile Uzay Komutanlığı emrine atandı.

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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında bu yılın başında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronot Alper Gezeravcı, yeni bir göreve atandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzay Komutanlığı'na atandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.