Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, sektöre yön veren 50 kadın lider arasında

Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, dünya moda, perakende ve güzellik sektörüne yön veren 50 kadın lider arasına girdi.

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Gruptan yapılan açıklamaya göre, küresel moda dünyasının önde gelen yayınlarından WWD (Women's Wear Daily) öncülüğünde gerçekleştirilen 'WWD X FN X Beauty Inc 50 Women In Power 2024' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Küresel ölçekte moda, güzellik ve perakende sektörlerine dair yenilikleri, gelişmeleri ve trendleri belirleyen üç yayının işbirliğiyle yayınlanan liste, her yıl dünyanın önde gelen 50 güçlü kadınını açıklayarak başarılı, fark yaratan ve etki gücü yüksek kadın liderleri kutlamayı amaçlıyor.

New York'ta düzenlenen Women In Power konferansıyla eş zamanlı olarak yayınlanan liste moda, güzellik ve perakende sektörlerinin ilham veren kadınlarını bir araya getiriyor ve dünyaya anlatıyor.

Türkiye'den ilk kez bir isim listeye girdi. Çapçı, Türkiye'de lüks perakendesine yön vericiliği, yöneticiliği ve Golden Opulence kutlamasına dikkat çekilerek listede yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapçı, Türkiye'nin lüks moda ve yaşam stili destinasyonu olmasının getirdiği vizyon ve sorumluluğa sahip olduklarını belirterek, grubun çok ayaklı iş yapısını büyütmeye ve güçlendirmeye odaklandıkları bir dönemde, listede yer almaktan ötürü gurur duyduğunu aktardı.

Beymen'in Türkiye ile lüks moda dünyası arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çeken Çapçı, 'Bu alanda çok güçlü bir deneyimimiz, dünya markaları ile onlarca yıl içinde kurmuş olduğumuz çok güçlü bir iş modelimiz var. Biz lüksü; sanatın, kültürün, yaratıcı düşüncenin ve kaliteli yaşam arzusunun birleşimi olarak görüyoruz. Deneyim odaklı lüks yaklaşımımız kapsamında yaratıcılığı, özgünlüğü önceliklendirerek yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye, hayatlara dokunmaya, anlam ve değer katmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çapçı, mağazalarını yaşam merkezleri olarak konumlandırdıklarına işaret ederek, çağdaş sanat koleksiyonunu geliştirdiklerini, yeme-içme sektöründeki varlıklarını güçlendirdiklerini kaydetti.

Yüzde 44 kadın çalışan oranıyla eşitlik merkezli bir çalışma ortamı sunduklarını vurgulayan Çapçı, 'Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda güçlenmesi için pek çok çalışma yürütüyoruz. Beymen Group olarak büyüme yolculuğumuzun ivme kazandığı böyle bir dönemde gelen bu gurur verici haberi, tüm başarılarımıza birlikte ulaştığımız çalışma arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ayrıca bugüne dek desteklerini her daim yanımda hissettiğim yönetim kurulumuza ve grubumuzu bünyesinde barındıran lüks moda devi Mayhoola Investments Group'a teşekkürlerimi sunuyorum.' açıklamasını yaptı.

Çapçı, her liderin yolculuğunun kendine özgü olduğuna inandığını belirterek, değişime açık ve değişimden yana olmak, dayanıklılık, empati ve zamanın ruhunu okumanın bugünün dünyasında çok önemli liderlik becerileri olduğuna dikkati çekti.

Lüks moda perakendeciliğinin, yalnızca ürün satışıyla sınırlı tutulamayacağını aktaran Çapçı, 'Deneyim, yaptığımız işin merkezinde yer alıyor ve bu da zamanın ruhunu anlamayı gerektiriyor. Küresel ölçekteki zorlu koşullar, teknolojinin hızlı gelişimi, değişen pazar dinamikleri ve farklı jenerasyonlarla bir arada çalışma gerekliliği modanın hızı ve değişken temposuyla bir araya geldiğinde tüm koşullar altında gemiyi ve mürettabatı yönlendirmeye devam edebilmek bu nitelikleri gerekli kılıyor diye düşünüyorum.' şeklinde görüş belirtti.