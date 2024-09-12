Gazze’de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 118’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 125’e yükseldi.

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İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralıların sayısının ise 95 bin 125’e yükseldiği kaydedildi.