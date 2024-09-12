BIST 9.463
DOLAR 33,91
EURO 37,53
ALTIN 2.785,03
HABER /  GÜNCEL

DMM'den "vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM'den "vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Abone ol

DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

"Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de deprem! Sosyal medyadan istifasını bizzat duyurdu
İYİ Parti'de deprem! Sosyal medyadan istifasını bizzat duyurdu
Gazze’de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi
Ali Erbaş'tan Kur'an Kursları açılış programında konuştu: Şükürlerimizi artıralım
Ali Erbaş'tan Kur'an Kursları açılış programında konuştu: Şükürlerimizi artıralım
Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı
Son dakika! Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek entübe edildi
Son dakika! Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek entübe edildi
Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, sektöre yön veren 50 kadın lider arasında
Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, sektöre yön veren 50 kadın lider arasında
LGS'de bir soru İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi
LGS'de bir soru İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi
Garanti BBVA'dan yenilikçi fintek çözümlerine destek
Garanti BBVA'dan yenilikçi fintek çözümlerine destek
Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için yarın son gün
Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için yarın son gün
Montella'dan Aktürkoğlu ve Güler açıklaması: Sınır tanımıyor
Montella'dan Aktürkoğlu ve Güler açıklaması: Sınır tanımıyor
MSB'den 'teğmenlerin yemini' açıklaması: İşlem yapılacak
MSB'den 'teğmenlerin yemini' açıklaması: İşlem yapılacak
KKM ve katılma hesaplarında gerileme devam ediyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme devam ediyor