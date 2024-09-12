Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp ön raporu açıklandı. Raporda, Narin'in vücudunda başka birine ait DNA'ya rastlanmadığı belirtildi.Abone ol
Türkiye'nin yüreğini sızlatan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı.
Narin Güran cinayetinde son dakika DNA gelişmesi! Adli tıp ön raporu açıklandı
Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun Narin'in cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemelere dair ön raporu yayımladı.
Rapora göre, Narin Güran'ın vücudunda herhangi birinin DNA'sına rastlanmadı.