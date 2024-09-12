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Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu açıklandı

Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili adli tıp ön raporu açıklandı. Raporda, Narin'in vücudunda başka birine ait DNA'ya rastlanmadığı belirtildi.

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Türkiye'nin yüreğini sızlatan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı.

Narin Güran cinayetinde son dakika DNA gelişmesi! Adli tıp ön raporu açıklandı

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun Narin'in cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemelere dair ön raporu yayımladı.

Rapora göre, Narin Güran'ın vücudunda herhangi birinin DNA'sına rastlanmadı.

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