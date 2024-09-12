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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Sakatlık...

Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Sakatlık...

Galatasaray, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Hakim Ziyech'in sağ üst arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Ziyech, tedavi süreci nedeniyle Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Galatasaray, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Hakim Ziyech'in sağ üst arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır."

Faslı yıldızın Süper Lig'in 5. haftasında Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği ve 3 hafta da sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.

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