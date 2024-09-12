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TFF'den yeni yabancı kuralı açıklaması! Sahadaki Türk sayısı...

TFF'den yeni yabancı kuralı açıklaması! Sahadaki Türk sayısı...

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, yabancı kuralının sürekli değişmemesi gerektiğini ve uzun vadeli bir karar almayı hedeflediklerini belirtti. Mevcut sezonda 14 yabancı kuralının korunduğunu, ancak sahada oynayan Türk oyuncu sayısında değişiklik yapıldığını ifade eden Kazancı, gelecek sezondan itibaren uzun süreli bir karar alacaklarını söyledi.

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Süper Lig'de yabancı kuralının geleceği merakla takip ediliyordu.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı katıldığı NTV Spor'un Gündem Spor programında merak edilenleri yanıtladı. 

Ceyhun Kazancı açıklamasında; "Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunu her yönünden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısında değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu." dedi. 

"Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız"

Milli Takımlar Sorumlusu açıklamasının devamında; "Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok." ifadelerine yer verdi.

 

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