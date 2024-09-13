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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, darbenin yarattığı acıların unutulmayacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin benzer saldırılarla bir daha karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 12 Eylül Askerî Darbesi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. 

"Unutmadık, unutmayacağız"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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