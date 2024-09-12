Galatasaray'ın yeni gözdesi Eljif Elmas!

Galatasaray, transfer dönemi bitmeden önce orta saha takviyesi yapmak için daha önce Fenerbahçe'de oynamış Eljif Elmas'ı listesine aldı. Galatasaray, Leipzig'de bonservisi bulunan Elmas'ı kiralamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncunun bu sezon fazla süre bulamaması nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor.

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Transfer döneminin çok kısa bir süre kala orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemime Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim geldi.

Sarı kırmızılı ekip, İtalya'da gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinden henüz sonuç alamaması üzerine daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ı listesine aldı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin yıldız oyuncunun kiralanması konusunda Leipzig kulübü yetkilileri ile temas gerçekleştirdiği öğrenildi.

Alman basınında yer alan haberlerde de Galatasaray'ın bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için herhangi bir bedel ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmak istediğine vurgu yapıldı.

Bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan Eljif Elmas, bu karşılaşmalarda ağları 2 kez havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Elmas'ın takımıyla olan kontratı ise 2028'de sona erecek.

Makedon futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon euroya İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde ise 24 milyon euro bonservisle Alman takımı Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Eljif Elmas, Temmuz 2017'de 180 bin euro karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe ile iz bırakan bir performans ortaya koymuştu.