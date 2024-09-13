Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaretini eleştiren Fatih Altaylı'nın 'Ayak takımının yanına gitmiş' sözlerine Zafer Şahin'den sert yanıt geldi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun etkinliğine katılarak gazetecilerle buluştu.

Skandal ifadeleriyle gündeme gelmeye çalışan gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken Anadolu Yayıncılar Derneği'ni ve gazetecilere de hakaret etti.

ZAFER ŞAHİN DE TEPKİ GÖSTERDİ: SENİN GİBİ YAVŞAK OLMAKTAN İYİDİR

Polemiğe Zafer Şahin de dahil oldu.

"O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum." diyen Şahin, "Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan." ifadelerini kullandı.

İşte Şahin'in Fatih Altaylı paylaşımı:

Fatih Altaylı adlı yavşak Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu gazeteciler için “Ayak Takımı” ifadesini kullanmış. O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum.

Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan. Ayak takımın evlatları bu vatanın dağlarında şehit düşerken sen terör örgütü elebaşının karşısında süklüm püklüm oturan adamdın.

Ayak takımın evlatları üniversitelere alınmazken sen bir postal yalayıcı olarak gencecik kızlara medyadan küfür eder, paşalara selam çakardın. Koltuğunu korumak için bugün çok eleştirdiğin iktidara yaranacağım diye attığın taklalar havadaki taklacı güvercinleri kıskandırır. Bknz:Anket vakası

Sen sırf güçlü diye fetö terör örgütüne övgüler düzen kolpacının tekisin. Ayak takımının çocukları kazandı sen kaybettin Fatih. Sen şu an sahibinin sesi olarak, onun siyasi geleceğinde önünü açmak kullandığı saldırgan bir eski medya figüründen başka bir şey değilsin.

Millet sana acaba bugün kime saldırmış , kendisine küfrettirmek için acaba ne zırvalamış diye bakıyor. Şimdi git beni dava et. Bunları mahkemede de söylemek istiyorum.