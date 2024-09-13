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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu

Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını veren Güran diğer iki aramayı açıklayamadı.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken onlardan birisi de Narin'in annesi Yüksel Güran oldu.

İddiaları reddetti

Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davranan anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcayla olan ilişkisi sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin." dedi.

Savcı: Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Cevap: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok.

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını verdi.

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat‘ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum." dedi.

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