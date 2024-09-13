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Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada amca Salim Güran'ın yayında çalışan işçisi Ramazan Atasoy'a "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği iddia edilen telefon görüşmesi de dosyaya girdi.

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Diyarbakır’ın Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili önemli bir ses saptandı.

Milliyet’te yer alan habere göre, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’a “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi dün adliyeye sevk edildi. Narin’in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18) ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amcaaı Fuat Güran (42) ‘suç delillerini yok etmek’, kuzeni Muhammet Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) ve Ramazan Atasoy, ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı ise tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin’in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde “Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, “Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin’i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran’ın, sonlara doğru “Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum” demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Narin’in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11’de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, “Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin’i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım” dedi.

Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdi. Salim Güran'ın işçisine, “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi.

Amca Salim Güran'ın telefonundaki WhatsApp yazışmalarını sildiği ortaya çıkmıştı.

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