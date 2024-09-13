BIST 9.466
DOLAR 33,93
EURO 37,67
ALTIN 2.802,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu

 İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Abone ol

Alsancak-Bornova hattında 35 M 8569 plakalı minibüste çalışan şoför Doğukan Akgün'ü (28) dolmuş durağındaki aracında hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tabancayla vurulmuş haldeki Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet şüphesini de değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sıla bebeğin annesi istismarı anlattı! Bezinde kan vardı, uyanmıyordu
Sıla bebeğin annesi istismarı anlattı! Bezinde kan vardı, uyanmıyordu
Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı
Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar
Baba Arif Güran'a soruldu: Karınızla kardeşiniz Salim'in ilişkisi var mıydı?
Baba Arif Güran'a soruldu: Karınızla kardeşiniz Salim'in ilişkisi var mıydı?
Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?
Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?
'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi
'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu
Ayşe Ezgi Eygi'nin otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı
Ayşe Ezgi Eygi'nin otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
İBB Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına verilen binanın tahsisi iptal edildi
İBB Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına verilen binanın tahsisi iptal edildi
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir