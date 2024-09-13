Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "sahte" olduğu iddiaları üzerine, danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik iddiaları ardından yüksek lisans diplomasını paylaştı.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'sahte' olduğunu iddia etti.

Atay'ın bu iddiası sonrası sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını paylaşan danışmanı Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız."

Ongun'un paylaştığı İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması şöyle: