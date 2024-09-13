BIST 9.521
DOLAR 33,99
EURO 37,69
ALTIN 2.802,16
HABER /  GÜNCEL

Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı

Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "sahte" olduğu iddiaları üzerine, danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını paylaştı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik iddiaları ardından yüksek lisans diplomasını paylaştı.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'sahte' olduğunu iddia etti.

Atay'ın bu iddiası sonrası sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını paylaşan danışmanı Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız."

Ongun'un paylaştığı İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar
Baba Arif Güran'a soruldu: Karınızla kardeşiniz Salim'in ilişkisi var mıydı?
Baba Arif Güran'a soruldu: Karınızla kardeşiniz Salim'in ilişkisi var mıydı?
Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?
Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?
'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi
'Bahçeli öldü' iddialarına MHP'den yanıt geldi
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu
Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu
Ayşe Ezgi Eygi'nin otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı
Ayşe Ezgi Eygi'nin otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
İBB Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına verilen binanın tahsisi iptal edildi
İBB Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına verilen binanın tahsisi iptal edildi
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Fiş vermeyen de, almayan da yandı
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Fiş vermeyen de, almayan da yandı
Birleşmiş Milletler'e ait okullardaki şehit sayısı 563'ü aştı!
Birleşmiş Milletler'e ait okullardaki şehit sayısı 563'ü aştı!