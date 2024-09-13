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İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyeye ait aylık yüzme havuzu üyeliği ücretinin 40 liradan yüzde 150 zamla 100 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB'ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53,84 artışla 100 liraya, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan yüzde 57,14 artışla 55 liraya yükseldi.

Fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu.

Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti 150 liradan yüzde 166,66 artışla 400 liraya, aydınlatmalı açık halı saha saatlik ücreti 250 liradan yüzde 140 artışla 600 liraya, kapalı halı saha ücreti 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı.

Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, açık basketbol sahaları aydınlatmalı saatlik 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu.

Öte yandan 2024'te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

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