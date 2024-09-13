İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar

Narin Güran cinayetinde ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi! Saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını soruldu

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir