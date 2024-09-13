Türkiye'de transferin son günü! Tüm gözler Yusuf Yazıcı'da...

Türkiye'de bugün transfer döneminin son günü. Hala bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, serbest oyuncu statüsünde. Yıldız oyuncu için eski kulübü devreye giriyor.

Abone ol

Avrupa’da başta Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi birçok ülkede transfer dönemi sona erdi. Türkiye’de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59’da yaz transfer dönemi noktalanacak.

Bordo-Mavili takıma 18.5 milyon Euro para kazandırarak Lille’nin yolunu tutan ve daha sonra tekrar kiralık olarak Fırtına forması giyen 27 yaşındaki 10 numaranın, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi geride kalan sezonun tamamlanmasıyla sona ermişti.

Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Avrupa’da birçok ligde transfer döneminin kapanmasına karşın herhangi bir takım ile sözleşme imzalamış değil.



Özellikle son dönemlerde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf’un, kalan kısa süre içinde Süper Lig’den herhangi bir takım ile anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş’in yıldız isimle dün bir görüşme yaptığı ve son dakikalarda sürpriz yaşanabileceği ifade ediliyor.