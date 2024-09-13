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Putin'den sert NATO çıkışı! "Bu savaş ilanı olur"

Putin'den sert NATO çıkışı! "Bu savaş ilanı olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırması durumunda NATO ile savaş haline geçecekleri uyarısını yaptı.

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ABD’nin başını çektiği Batı bloğu, Kiev’in bu yöndeki talebine olumlu yanıt sinyali veriyordu.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin talebinin hızlı bir şekilde karara bağlanacağı sözünü verdi.Bu açıklama sonrası konuşan Putin, söz konusu silahların Rusya topraklarını hedef almasının savaşın “seyrini değiştireceğini” söyledi.Rusya lideri, “NATO ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri bu durumda Rusya ile savaş halinde demektir” ifadesini kullandı.

Putin sözlerinin devamında, “karşı karşıya olacağımız tehdide uygun bir karar alırız” dedi.Kiev kendisine sağlanan uzun menzilli silahları Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanmak istiyor.Mevcut protokoller gereği, bu silahların Ukrayna toprakları içindeki Rus hedefleri üzerinde kullanımına izin veriliyor.Perşembe günü Polonya’nın başkenti Varşova’da konuşan Blinken, "oluşan yeni durumlara adapte olur şekilde" hareket edeceğiz mesajı verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de Çarşamba günü Kiev’e yaptığı ziyarette, Rusya’nın İran yapımı balistik füzeleri Ukrayna topraklarında kullanmasının bu konudaki “tartışmayı değiştirdiğini” söylemişti.Zelenski, sürecin gecikmesi nedeniyle, Rusya’nın hedef alınma olasılığı bulunan askeri tesislerini taşımaya başladığını savundu.Biden’ın bu konudaki kararı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cuma günü Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede vermesi bekleniyor.
Kursk'ta karşı saldırı

Ağustos ayının başında Rusya topraklarına giren Ukrayna birliklerine de bir karşı saldırı başlatıldı.Zelenski de Rusya’nın Kursk bölgesindeki birliklerine saldırdığını doğruladı.Kiev, 6 Ağustos’ta başlattığı sürpriz saldırıda, 100 yerleşimin bulunduğu 1300 kilometrekarelik bir alanın Ukrayna’nın eline geçtiğini duyurmuştu.Moskova, Ukrayna kontrolünde olan 10 yerleşimi geri aldıklarını açıkladı.Volodimir Zelenski, bu cephedeki durumun Ukrayna planına uygun şekilde geliştiğini savunuyor.

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