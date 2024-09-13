Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam

Gibi, Leyla ile Mecnun gibi sevilen yerli yapımların yanı sıra spor müsabakalarının yayın haklarını da elinde bulunduran Exxen, abonelik ücretlerine zam yaptı.Abone ol
Popüler yerli yapımların yanı sıra spor müsabakalarının da yayınlandığı dijital platform Exxen, abonelik ücretlerine zam yapacağını açıkladı. Yeni fiyatlar, 12 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Exxen abonelerine gönderilen e-postaya göre bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye yükseldi.
Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye çıktı.
Reklamsız aboneliklerin fiyatı ise sırasıyla 179.00 TL'den 223,90 TL'ye, Exxen Spor için 239,00 TL'den 390,90 TL'ye çıktı.