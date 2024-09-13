Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi.Abone ol
Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi.
Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili ilçe belediye başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.
Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.
Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi.