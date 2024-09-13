BIST 9.466
DOLAR 33,93
EURO 37,67
ALTIN 2.802,52
HABER /  GÜNCEL

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya şok hırsızlık suçlaması

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya şok hırsızlık suçlaması

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın telefonunu çaldığını iddia etti. Alçı hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

Abone ol

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz yıl boşandı. Alçı boşandığı Kütahyalı'yı fiziki ve psikolojik şiddetle suçladı.

Bu sefer suçlama Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, ortak mülkiyetlerindeki eve girip Alçı'nın cep telefonunu çaldığını iddia etti. Kütahyalı, savcılığa şikayette bulundu. Konu ile ilgili iddianame düzenlendi.

İddianame kabul edildi! 10 yıl hapisle karşı karşıya

77. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre; Alçı, telefonu bilerek ve isteyerek almadığını bir yanlışlık olduğunu söyledi.

İddianamede Alçı'nın savunmasında çelişkiler olduğuna dikkat çekildi. Alçı'nın beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam
Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi
Putin'den sert NATO çıkışı! "Bu savaş ilanı olur"
Putin'den sert NATO çıkışı! "Bu savaş ilanı olur"
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
"Mahrem imam"ların talimatıyla hareket eden FETÖ'cü müdürün cezası belli oldu!
"Mahrem imam"ların talimatıyla hareket eden FETÖ'cü müdürün cezası belli oldu!
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kütahya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kütahya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Bakan Uraloğlu: 8 ayda 7.8 milyon ton yük taşındı
Bakan Uraloğlu: 8 ayda 7.8 milyon ton yük taşındı
İzmir'de bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu
İzmir'de bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu
Sıla bebeğin annesi istismarı anlattı! Bezinde kan vardı, uyanmıyordu
Sıla bebeğin annesi istismarı anlattı! Bezinde kan vardı, uyanmıyordu
Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı
Murat Ongun İmamoğlu'nun diplomasını paylaştı
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar
İBB'den spor merkezlerine zam! Yüzde 150 artış oldu, işte yeni fiyatlar