Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya şok hırsızlık suçlaması

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın telefonunu çaldığını iddia etti. Alçı hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

Abone ol

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz yıl boşandı. Alçı boşandığı Kütahyalı'yı fiziki ve psikolojik şiddetle suçladı.

Bu sefer suçlama Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, ortak mülkiyetlerindeki eve girip Alçı'nın cep telefonunu çaldığını iddia etti. Kütahyalı, savcılığa şikayette bulundu. Konu ile ilgili iddianame düzenlendi.

İddianame kabul edildi! 10 yıl hapisle karşı karşıya

77. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre; Alçı, telefonu bilerek ve isteyerek almadığını bir yanlışlık olduğunu söyledi.

İddianamede Alçı'nın savunmasında çelişkiler olduğuna dikkat çekildi. Alçı'nın beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.