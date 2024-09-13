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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) eylül ayına ilişkin "piyasa katılımcıları anketi"nin sonuçlarını değerlendirdi.

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Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğine dikkati çeken Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1'e gerilediğinin altını çizdi.

Şimşek, 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 olduğuna işaret ederek, son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesinin beklendiğini bildirdi.

2024 için yüzde 4,9 seviyesinde öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız."

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